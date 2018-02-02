Раскрыты доходы «продавщиц» голых ног

Модели, специализирующиеся на сексуальных девиациях, заработали в прошлом году в среднем по 70—90 тысяч долларов. Девушки монетизируют страсть мужчин к женским ступням, сообщает портал news.com.au.

Для того чтобы торговать своим телом, многим Instagram-моделям достаточно просто снять обувь. Девушка, скрывающая свое настоящее имя под ником theperfectmistress, постоянно публикует в своем аккаунте фото ступней и лодыжек. За ее профилем следят 173 тысячи поклонников. Как правило, вариантов монетизации у таких проектов два: продажа доступа к закрытому аккаунту в соцсети, где девушка выкладывает специфический контент, либо обмен фотоснимков или видео женских ног на подарки.

Модель theperfectmistress действует по второй схеме: в биографии в аккаунте в соцсети есть активная ссылка на список желаемых товаров на Amazon. Почти все в перечне — это предметы интерьера и бытовая техника (среди них — шар для йоги, видеопроектор, поилка для животного и кофейный столик).

В обмен на подарки девушка не только ведет публичный блог, но и готова лично выйти на связь. Накануне прошедшего Рождества она опубликовала скриншот подарочных карт и призвала всех присылать их ей на электронную почту, которую указала в том же посте. Фотографии ног не подпадают под правила Instagram по блокировке эротического контента, поэтому девушки не боятся потерять свои аккаунты из-за жалоб пользователей.

Согласно комментариям потребителей подобного контента, один пользователь может потратить на общение с моделью от 100 до 1,5 тысячи долларов.

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