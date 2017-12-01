Хвастающийся девушкой парень ненароком раскрыл подробности сексуальной жизни

В сети обратили внимание на фотографию в Twitter-аккаунте американца Мейсона Вэлланса (Maison Vallance), на которой молодой человек запечатлел свою девушку Меган (Meghan), держащую в руках его футболку. «Я сделал этот снимок, чтобы показать маме, что нашел футболку, которую она мне подарила. Однако Меган слишком красивая, чтобы ее не запостить», — похвастался он.

В ответ подписчики Вэлланса заметили, что молодой человек случайно поделился с мамой подробностями своей сексуальной жизни, отправив фотографию. «Я, конечно, пожалею об этом, но веревки?» — удивился один из них, намекая на петли для рук у изголовья кровати.

Глядя на множество комментариев, Вэлланс начал понимать, что поторопился с отправкой снимка. «О'кей, я только что осознал, что отправил маме фото с веревками у изголовья», — признался он.

Его пост собрал более 211 тысяч лайков, 59 тысяч репостов и привлек внимание пользователей сети, которые начали над ним насмехаться. Тем не менее Вэлланс заверил подписчиков, что его мать ничего не заметила и просто попросила одолжить футболку. «А что, если она просит у тебя одолжить ей веревку?» — в шутку поинтересовались они.

В конце ноября голливудский актер Арми Хаммер удалил свой аккаунт в Twitter после троллинга за страсть к БДСМ. Его обвинили в том, что мужчина выставляет на публичное обозрение свои фетиши.