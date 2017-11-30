Голливудский актер удалился из Twitter после троллинга над его страстью к БДСМ

Троллинг автора популярного американского портала BuzzFeed привел к тому, что голливудский актер Арми Хаммер удалил свой аккаунт в Twitter.

Автор BuzzFeed Энн Хелен Петерсен (Anne Helen Petersen) выпустила большой материал под названием «Десять долгих лет попыток что-то сотворить из Арми Хаммера», в котором высказала мнение, что Хаммер получает роли только благодаря тому, что он «красивая белая звезда», и объявила, что Петерсен не достоин поддержки продюсеров из Голливуда.

Журналистка проанализировала творческий путь Хаммера и пришла к выводу, что несмотря на главные роли в блокбастерах («Одинокий рейнджер», «Агенты А.Н.К.Л.», «Рождение нации», «Позови меня своим именем»), он так и не смог стать известным. Петерсен отмечает, что кассовые фильмы с ним проваливаются в прокате. Критикесса считает, что молодой человек получает роли только благодаря миловидной внешности, тому, что он белый мужчина, и хорошим связям. Женщина считает, что многие актеры в получают второй шанс в Голливуде только благодаря светлому тону кожи и своей гетеросексуальности. В приме она привела Джонни Деппа, Мэтта Деймон, Бэна Аффлека, Райана Рейнольдса и других белых актеров и режиссеров.

Отдельно автор уделила ведение Хаммером личной странички в Twitter. Петерсен считает, что он ведет себя непристойно и выставляет на публичное обозрение свои фетиши. К примеру, лайкает записи с упоминанием БДСМ, а конкретно связывания, пишет, сколько глистов у него было в детстве, признается во влюбленности режиссерам и постит мемы.

После появления статья Хаммер быстро ответил BuzzFeed в Twitter: «Ваша хронология верна, но ваша перспектива очень желчна. Может быть, я просто парень, который любит свою работу и отказывается делать что-либо, кроме того, что он любит ...? » Однако, не получив ответа ни от издания, ни от автора материала, он молча удалил свой аккаунт.

Портал и журналистка также не стали комментировать множество сообщений от читателей, которые упрекали их в неэтичности и отсутствии профессионализма.