Раскрыта связь между полом и способностью троллить в соцсетях

Психологи из Лондонского университета Голдсмит и университета Брунеля установили зависимость между полом и способностью троллить собеседника в сети. Результаты исследования были опубликованы в журнале Computers in Human Behaviour.

Ученые выяснили, что тролли в интернете — преимущественно мужчины. Исследователи связали это с тем, что мужчины более склонны к самолюбованию и привлечению внимания других людей.

Результаты исследования подтвердили стереотип о том, что троллингом в сети занимаются только мужчины, пишут ученые. Они опросили несколько сотен пользователей Facebook и других социальных сетей: спрашивали, как они зарегистрировались в соцсети, для чего они там присутствуют, как оценивают себя в сравнении с виртуальными приятелями и насколько им важны мнение друзей в этих соцсетях и отношения с ними.

Оказалось, что троллингом действительно занимаются в основном мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Регистрирующиеся в соцсетях женщины используют эти площадки для установления новых контактов и поддержания прежних социальных связей. Кроме того, женщины менее подвержены нарциссизму, который подвигает мужчин на троллинг в сети.

Полученные знания можно использовать для снижения числа троллей в соцсетях, приходят к выводу ученые. Сетевым «нарциссам» нужно давать понять, что их поведение способно задеть чувства других, считают они. Кроме того, сами социальные сети могут выстраивать архитектуру таким образом, чтобы люди не выпячивали собственное эго и общались конструктивно.