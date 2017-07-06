Интернет и СМИ
 

Американца назвали «лучшим отцом всех времен» за троллинг дочери

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Американка под ником @bailee_xox опубликовала в Twitter записку, которую отец ее подруги подсунул под дверь дочери, чтобы сгладить конфликт между ними.

У девушки отобрали мобильный телефон и она не желала разговаривать с родителями. Чтобы разрядить обстановку, отец просунул в щель под дверью лист, на котором от руки нарисовал диалоговое окно с сообщениями, которые мог задать бы ей по телефону, если бы он у нее был.

«Привет, дочь. Надеюсь, ты ведешь себя хорошо. Я люблю тебя. Почему ты мне не отвечаешь?» — написал отец на бумаге, а в конце нарисовал смеющийся смайл.

Что на это ответила девушка, неизвестно. Зато креатив отца оценили пользователи Twitter. Пост подруги набрал быстро вирусную популярность. Им поделились больше 22 тысяч пользователей и лайкнули свыше 40 тысяч микроблогеров.

В комментариях под запиской пользователи восхищаются креативом отца и отмечают, что это самое милое послание дочери, которое они когда-либо видели. Один из пользователей назвал мужчину «самым лучшим отцом всех времен».

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