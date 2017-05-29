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Одинокий пикет седого дедушки с плакатом превратили в мем

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74-летний американец Гейл Маккрэй (Gale McCray) прославился в сети тем, что каждый день выходит на одиночный пикет с плакатом «Трамп. Этот парень все делает не так». На это обратило внимание издание The Independent.

Периодически Маккрэй публикует в Facebook фотографии с ежедневной акции, на которых он обычно улыбается и всегда держит в руках один и тот же плакат.

Несколько юзеров, которые обнаружили в сети пожилого противника президента США Дональда Трампа, решили поддержать его и запостили снимки, на которых держат такие же транспаранты. Соседи мужчины рассказали, что он проводит на улице с плакатом в руках как минимум два часа в день.

Оказалось, что в других городах достаточно мужчин с седой густой бородой, которые внешне похожи на Маккрэя и готовы подражать его протесту. Ему прислали как минимум несколько фотографий с «двойниками».

К Маккрэю также присоединились и другие, непохожие на него люди. Они поддержали его пикет идентичными плакатами, посвященными неправильной, на их взгляд, политике Трампа.

Судя по странице Маккрэя в Facebook, он соорудил плакат в середине февраля. Во время предвыборной гонки он поддерживал кандидата от демократов Берни Сандерса.

В апреле пользователи сети бурно отреагировали на проявление Трампа в компании гигантского пасхального кролика в рамках ежегодного «Катания яиц». Юзеров насмешило то, что кролик выглядел крайне удивленным, что породило много шуток.

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