Трампа раскритиковали за издевательство над детьми

В сети раскритиковали президента США Дональда Трампа за издевательство над детьми. Причиной стал снятый после пасхальной церемонии в Белом доме ролик, на котором политик расписался на кепках своих юных фанатов, а затем, усмехнувшись, выкинул их в толпу. «Чья кепка?» — поинтересовался он.

Пользователи Twitter шутку Трампа не оценили, отметив, что глава Белого дома больше похож на школьного хулигана, чем на политика. «Говоря начистоту, мне кажется, что, по большей части, это хреновый поступок», — прокомментировал ролик один из них.

Некоторые предположили, что президент США страдает от амнезии и просто-напросто запамятовал, откуда у него в руках появились чьи-то бейболки. «Похоже, он в буквальном смысле забыл, что кепка принадлежит пареньку. Судя по всему, он глуповатый, или эгоцентричный, или у него провалы в памяти. Или все сразу», — заметил пользователь с ником Katekilla.

Другие встали на защиту Трампа и заявили, что в его поступке нет ничего плохого. «Вы все можете сходить с ума из-за этого, но это чертовски смешно», — вмешался Jtylerconway.

Это не первый курьезный случай, произошедший с Трампом на праздновании Пасхи. Так, во время исполнения государственного гимна президент США забыл приложить руку к сердцу и спохватился только после напоминания своей супруги Мелании.