Двигающий предметы на столе Трамп заставил интернет задуматься о его психике

Видеоролик, на котором показано, как президент США Дональд Трамп во время встреч перемещает предметы на столе, набрал популярность в сети. Запись, набравшую больше 10 тысяч перепостов в Twitter, опубликовало издание Daily Mail.

Видео: dailymail.co.uk

В видео показаны однообразные действия американского лидера на разных встречах. Наблюдая за этим, интернет-пользователи заподозрили, что он страдает обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Несколько комментаторов сообщили, что у них ОКР, и они делают то же самое.

Издание напоминает, что Трамп ранее признавался, что страдает гермофобией (патологической боязнью микробов), и сообщал, что помешан на гигиене. Последнее вызвало скептическое отношение комментаторов, так как привычка трогать посторонних женщин за интимные места, давно замеченная за политиком, не вписывается в эту картину.

В августе 2016 года политический советник бывшего президента США Барака Обамы Дэвид Плуфф (David Plouffe) назвал Трампа клиническим психопатом. Он уточнил, что не имеет медицинского образования, однако республиканец «подходит под клиническое определение».

Обсессивно-компульсивное расстройство (также его называют неврозом навязчивых состояний) характеризуется развитием навязчивых мыслей, которые, в свою очередь, провоцируют повторяющиеся движения и действия. Может иметь как постоянный, так и эпизодический характер. У взрослых встречается с частотой около трех случаев на 100 человек (медики подозревают, что реальная распространенность выше, однако проблема не всегда диагностируется). Чаще всего ОКР страдают люди с высоким интеллектом, но при тяжелой форме расстройства пациент теряет возможность работать, учиться и полноценно социализироваться.