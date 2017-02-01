Бывший вице-президент компании Трампа рассказала о его нарциссизме

Президент США Дональд Трамп страдает от нарциссизма. Об этом заявила в интервью таблоиду New York Daily News Барбара Рес, занимавшая в 1980-е годы должность вице-президента в строительной компании миллиардера Trump Organization.

В 1982 году, по словам собеседницы издания, в The New York Times была опубликована статья о нарциссизме, которую принес в офис компании один из сотрудников. «Мы были командой, занимавшейся строительством [небоскреба] Trump Tower, и хорошо знали Дональда Трампа, особенно я. Мы все сошлись во мнении, что характеристики, изложенные в статье, один в один подходят Дональду», — рассказала Рес.

«Я молюсь, чтобы Америка пережила его президентство, сколько бы угодно оно не длилось», — добавила бывшая сотрудница компании Трампа.

Ранее автор книги «В поисках Билла Клинтона: Психологический биография» психотерапевт Джон Гартнер назвал нового президента США «опасным психически больным» и усомнился в его способности руководить страной. Он выразил мнение, что глава Белого дома страдает злокачественным нарциссизмом, который отличается от обычного расстройства подобного типа своей неизлечимостью.

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«Мы достаточно видели поведение Дональда Трампа на публике, чтобы могли неоспоримо поставить этот диагноз», — заявил Гартнер. Он отметил, что данное заболевание сопровождается антисоциальным поведением, садизмом, агрессивностью, паранойей и расстройством личности, а также наличием у пациентов «ощущения того, что другие не признают их величие».

В августе прошлого года в разгар предвыборной кампании в США десятки тысяч человек подписали петицию на сайте Change.org, призывавшую проверить Трампа, являвшегося тогда кандидатом в президенты от республиканцев, на нарциссизм. В обращении утверждалось, что миллиардер опасен для Соединенных Штатов, а его «импульсивность и неспособность управлять собственными эмоциями вызывают опасение».