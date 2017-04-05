Хэллоуинский костюм со «стеной Трампа» назвали новым нарядом Ку-клукс-клана

Посетители торговой онлайн-площадки Amazon раскритиковали хэллоуинский костюм с надписью «Мехико заплатит», посвященный строительству стены на границе между США и Мексикой. Об этом сообщает FoxNews.

По мнению некоторых пользователей сети, наряд, размещенный на Amazon, пропагандирует расизм и ксенофобию. Недовольные даже составили петицию на имя генерального директора торговой площадки Джеффа Безоса (Jeff Bezos) с настойчивой просьбой немедленно убрать товар из продажи.

«Это не что иное, как гадкая ксенофобия и современная версия одеяния членов Ку-клукс-клана. Мы требуем немедленно удалить костюм и прочие расистские товары с сайта. Латиноамериканцы не будут сидеть сложа руки, пока компании вроде Amazon способствуют превосходству белой расы», — говорится в петиции.

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Несмотря на это, многим посетителям онлайн-площадки «Мехико заплатит» показался смешным и интересным. «Отличная идея! Если вас так легко обидеть, то, наверное, проблема в вас», — подчеркнул они.

Под изображением костюма на Amazon даже начали появляться положительные комментарии, в которых пользователи делились впечатлениями о хэллоуинском наряде. «Я заказал его для сына, чтобы он надел его на веселую костюмированную вечеринку. Носить его — не значит ненавидеть кого-то. И да, мы мексиканцы», — отметил один из покупателей.

В конце января президент США Дональд Трамп начал выполнение одного из своих предвыборных обещаний: он подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. Президент заявил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил сожаление и осудил решение Трампа. Он также подчеркнул, что Мехико «не заплатит ни за какую стену».