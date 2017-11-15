Оптическая иллюзия с «голым парнем» поставила в тупик пользователей сети

На Reddit поломали голову над фотографией сидящих на скутере молодых людей, похожих на голого парня на байке. Оптическая иллюзия была опубликована посетителем портала с ником Despacitojustin и за сутки собрала более 28 тысяч лайков. «Скажите мне, я же не единственный, кто сперва разглядел голого парня?» — поинтересовался он.

Пользователей Reddit впечатлил снимок молодых людей на скутере: они признались, что тоже далеко не сразу смогли избавиться от иллюзии голого парня. «Мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что тут происходит», — отметил один из них.

«Я знал, что там нет голого парня, но в течение десять секунд видел только его», — поддержал его другой.

Некоторые заявили, что, несмотря на множество попыток, они до сих пор продолжают видеть обнаженного мужчину. «Я все еще вижу голого парня. Я покидаю реальность. Все потеряло смысл», — отчаялся пользователь с ником GenericStreetname.

«Ну это очевидно: в центре сидит голый мужик, позади него родившаяся без ног девушка, спереди стоят ее протезы в джинсах», — в шутку разгадал оптическую иллюзию Aussie-Nerd.

В начале ноября посетители Reddit заметили необычную фотографию хлопкового поля, напоминающую толпу фанатов на музыкальном фестивале под открытым небом. Пользователи ресурса пофантазировали, с какого концерта могла быть эта фотография