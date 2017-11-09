В сети опешили от оптической иллюзии с «тусовочным» хлопком

На Reddit обратили внимание на необычную фотографию хлопкового поля, напоминающую толпу фанатов на музыкальном фестивале под открытым небом. Оптическая иллюзия была опубликована на портале пользователем с ником Scaulbylausis и набрала более 172 тысяч лайков. «Ночная сборка хлопка выглядит как огромная толпа во время концерта», — отметил он.

Посетителей Reddit впечатлил снимок ночного поля, и они пофантазировали о том, с какого концерта могла быть эта фотография. «Зрители собираются вдарить по хеви-металу», — отметил один из них.

«Может быть, что-то вроде Rage Against the Machine», — предположил другой, намекая на популярную американскую рок-группу, известную леворадикальными политическими взглядами.

Некоторым фотография показалась забавной — они принялись публиковать тематические шутки и собственные работы, посвященные снимку. «Огромная толпа на концерте была разорвана взбесившимися фермерскими роботами», — посмеялся пользователь с ником Bipolar-bot.

В конце октября пользователи Twitter раскритиковали оптическую иллюзию «Макдоналдс» с зашифрованным призывом «прихватить макнаггетсов». По их словам, после просмотра публикации у них начались проблемы с глазами.