Оптическая иллюзия с загадкой от «Макдоналдс» ослепила пользователей сети

В сети раскритиковали британское отделение «Макдоналдс», в Twitter-аккаунте которого выложили оптическую иллюзию с зашифрованным призывом «прихватить макнаггетсов». «Отметь друга, который должен прочитать между строк», — предложили администраторы профиля.

Попытавшиеся разглядеть надпись подписчики возмутились оптической иллюзией, отметив, что после просмотра у них начались проблемы с глазами. «Боже мой, мои глаза, я ослеп», — принялись причитать пользователи социальной сети, оставляя в комментариях тематические гифки и смешные картинки.

Некоторым показалось, что с помощью иллюзии можно неплохо подзаработать. «Разглядывая это, кто-нибудь *** (покалечит) себе глаза и подаст на "Макдоналдс" в суд на 50 миллионов», — предположил один из них.

Несмотря на негативные комментарии, многим пользователям понравилась иллюзия. Судя по опубликованным под постом фотографиям, они даже последовали совету и «прихватили макнаггетсов» в ближайшем ресторане.