«Макдоналдс» вернет в меню сычуаньский соус из-за «Рика и Морти»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» на день вернет в меню сычуаньский соус терияки, который приобрел популярность среди поклонников анимационного сериала «Рик и Морти». Об этом сообщается в Twitter компании в понедельник, 2 октября.

«О, вы-вы ребята ждали этого?» — говорится в посте (фраза стилизована под речь постоянно заикающегося Рика из мультфильма).

Соус в ограниченном количестве появится в некоторых ресторанах в США 7 октября. Рекламная акция приурочена к запуску нового блюда из курицы Buttermilk Crispy Tenders.

Сычуаньский соус был выпущен ограниченной партией к премьере диснеевского мультфильма «Мулан» в 1998 году. Он стал популярным после выхода первой серии третьего сезона «Рика и Морти», в которой ученый Рик рассказал зрителям о своей одержимости сычуаньским соусом и пообещал во что бы то ни стало отыскать его. В июле «Макдоналдс» прислал одному из авторов мультсериала целую канистру продукта. В середине апреля один из фанатов сериала приобрел 20-летнюю коробочку сычуаньского соуса из «Макдоналдс» за 828 тысяч рублей.

«Рик и Морти» выходит с декабря 2013 года. В основе сюжета — фантастические приключения ученого-алкоголика Рика и его неуверенного в себе внука Морти.