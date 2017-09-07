Озвучивший Рика в «Рике и Морти» артист попытался разыграть церковников

Актер Джастин Ройланд, озвучивающий Рика в мультсериале «Рик и Морти», попытался разыграть служителей церкви пастора Джоэла Остина в Техасе. Видеозапись пранка опубликована на YouTube-канале H3 Podcast.

Ройланд дозвонился в службу по приему молитв. Ему ответила женщина, предложившая «оставить просьбу» Богу. Актер представился Риком и голосом мультяшного персонажа заявил, что готов сделать крупное денежное пожертвование. После этого женщина принялась произносить нечленораздельные звуки, что поставило артиста в тупик.

«Вы говорите на каком-то выдуманном языке? Это что, клингонский?» — удивился Ройланд. После этого он начал подражать собеседнице. Та рассмеялась и бросила трубку.

Как писала The Telegraph 4 сентября, представители учреждения отказались впустить людей, искавших убежище во время урагана «Харви» в конце августа. Отмечается, что зал «мегацеркви» насчитывает 16 тысяч мест.

Пастор Остин, столкнувшись с критикой после произошедшего, призвал пострадавших от стихийного бедствия «не жалеть себя». Он отметил, что не предоставил никому убежища во время урагана, потому что власти его об этом не просили.

«Рик и Морти» выходит с декабря 2013 года. В основе сюжета — фантастические приключения ученого-алкоголика Рика и его неуверенного в себе внука Морти.