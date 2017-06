Обнародованы дата выхода и трейлер нового сезона «Рика и Морти»

Премьера третьего сезона мультсериала «Рик и Морти» состоится 30 июля. Об этом сообщается в трейлере анимационной картины, опубликованном на YouTube-канале Adult Swim.

Материалы по теме Лучшие сериалы 2015-го Главные телепроекты уходящего года

«Добро пожаловать в самое мрачное время приключений Рика и Морти», — отметили создатели сериала в подписи к видео.

В феврале Adult Swim опубликовал видеоролик, представив его как «ранее не выпускавшийся отрывок» из «Рика и Морти». В действительности видео представляло собой нарезку фраз персонажей, которые складывались в песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up.

«Рик и Морти» выходит с декабря 2013 года. В основе сюжета — фантастические приключения ученого-алкоголика и его внука.