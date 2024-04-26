«Калашников» поставил заказчику «Гюрзу» и «Вереск»

ЦНИИточмаш поставил пистолеты «Гюрза» и пистолеты-пулеметы «Вереск» заказчику

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») выполнил государственный контракт на поставку пистолетов СР1МП «Гюрза» и пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» заказчику. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Отметим, что СР1МП и CP2М не имеют аналогов среди высокоточного стрелкового оружия в мире. ЦНИИточмаш является единственным разработчиком и производителем подобных комплексов: с момента их разработки и до сегодняшнего дня проведена огромная работа по модернизации данных моделей согласно требованиям российских силовых структур», — говорится в сообщении.

СР1МП — это модернизированная версия пистолета СР1, который разработали в 1995 году. Пистолет под патрон калибра 9 на 21 миллиметр позволяет поражать цели в средствах индивидуальной защиты до второго класса включительно. Также СР1ПМ обеспечивает высокую точность на дистанции до 100 метров.

CP2М «Вереск» создан на базе модели СР2. Сверхмощный пистолет-пулемет также может пробивать бронежилеты второго класса защиты, а дальность поражения целей составляет 200 метров.

Ранее в апреле стало известно, что российский пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест. Оружие сохраняло работоспособность после загрязнения, попадания воды и ударов.