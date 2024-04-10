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09:28, 10 апреля 2024Наука и техника

Российский пистолет-пулемет прошел рекордный тест

«Ростех»: пистолет-пулемет ПП-2000 прошел тест по стрельбе с грязью в стволе

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест. Об этом стало известно из видео, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

Судя по кадрам, ПП-2000 смог продолжить стрельбу с грязью внутри ствольной коробки и в стволе. В ходе испытания пистолет бросали об лед, заливали водой из лужи, закапывали в грязь и глину — несмотря на такие условия оружие продолжило работать в штатном режиме.

Более того, в ходе испытаний оружие переехали на внедорожнике, после чего из него отстреляли более 400 патронов подряд. Подобные испытания с положительным результатом для пистолетов-пулеметов ранее не проводились. «Честно пытались его "убить" всеми доступными способами, но не смогли», — говорится в материале «Ростеха».

В начале января летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России положительно оценили полученное в опытную эксплуатацию новое личное оружие — входящие в состав носимого аварийного запаса (НАЗ) пистолеты-пулеметы ПП-2000.

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