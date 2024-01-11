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15:34, 11 января 2024Наука и техника

Летчики ВКС России оценили новое личное оружие

РИА Новости: летчики ВКС России положительно оценили новое личное оружие

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России положительно оценили полученное в опытную эксплуатацию новое личное оружие — входящие в состав носимого аварийного запаса (НАЗ) пистолеты-пулеметы ПП-2000. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

«В войска поставлена достаточно крупная партия этого стрелкового оружия. Им, в частности, комплектуются НАЗы самолетов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Летчики положительно отзываются об оружии — оно компактное, с хорошей кучностью, при этом имеет существенно большую убойную дальность, чем у пистолета», — сказал собеседник.

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В октябре 2023 года агентство со ссылкой на информированный источник сообщило, что Минобороны России выберет между пистолетами-пулеметами ППК-20 и ПП-2000 новый штатный автомат для НАЗа российских летчиков.

В сентябре 2023-го заместитель главкома ВКС России Юрий Грехов во время посещения министрами обороны стран СНГ тульского Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова сообщил, что российские военные летчики впервые получили пистолет-пулемет ПП-2000, который вошел в состав НАЗа.

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      Иван Потапов
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