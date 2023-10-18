Новый автомат для российских летчиков выберут в 2024 году

Источник РИА Новости: МО РФ выберет автомат для российских летчиков в 2024 году

Минобороны (МО) России выберет между пистолетами-пулеметами ППК-20 и ПП-2000 новый штатный автомат для носимого аварийного запаса (НАЗ) российских летчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«В ведомстве планируют завершить все бюрократические процедуры, провести сравнительные испытания и определиться с новым пистолетом-пулеметом для НАЗ наших летчиков примерно весной, даже скорее к лету следующего года», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня есть два изделия, которые могут стать новым автоматическим оружием экипажей Воздушно-космических сил России: разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения ПП-2000 и ППК-20 концерна «Калашников».

Источник отметил, что Минобороны планирует завершить испытания ПП-2000 в первом квартале 2024 года. После этого ведомство будет выбирать один из вариантов. Собеседник агентства напомнил, что ППК-20 прошел испытания в 2020 году и после был модернизирован, чтобы помещаться в НАЗ.

В конце сентября заместитель главкома Воздушно-космическими силами России Юрий Грехов сообщил, что в расположенный в катапультном кресле летчика НАЗ стали укладывать ПП-2000.

В мае главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал, что ВКС уже передали ППК-20 для комплектации НАЗ.