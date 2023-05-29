Главный конструктор «Калашникова» Уржумцев: ВКС передали пистолет-пулемет ППК-20 для НАЗ

Концерн «Калашников» уже передал пистолет-пулемет ППК-20 калибра девять миллиметров Воздушно-космическим силам (ВКС) России для комплектации носимого аварийного запаса (НАЗ). Об этом сообщил в пятницу главный конструктор концерна Сергей Уржумцев, передает ТАСС.

«Вот в таком виде он передан уже ВКС», — сказал он, демонстрируя пистолет-пулемет.

Пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 разработали на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». ППК-20 отличается от него меньшей массой, возможностью использования быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складным прикладом, пистолетной рукояткой и новым переводчиком огня. Основным боеприпасом для ППК-20 является бронебойный патрон 7Н21.

Ранее в мае в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что пистолет-пулемет ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в ВКС России.

В декабре 2022 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что снайперскую винтовку Чукавина и ППК-20 уже поставляют в зону проведения специальной военной операции.