В России испытали пистолет-пулемет для ВКС

Холдинг «Высокоточные комплексы» испытал пистолет-пулемет ПП-2000 для ВКС

В России проходят испытания пистолета-пулемета, предназначенного для военных Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом ТАСС на выставке MILEX 2023 рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы».

«В настоящее время 9х19-миллиметровый пистолет-пулемет ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ, по результатам которой будет принято решение о замене АКС-74У на пистолет-пулемет ПП-2000», — сообщили в компании.

Отмечается, что испытывается партия из пяти пистолетов-пулеметов, полученная ВКС в 2022 году. ПП-2000, по сравнению с АКС-74У, имеет меньшие габариты и массу.

В феврале президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников на выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) сообщил, что концерн начал серийные поставки пистолета-пулемета Калашникова ППК-20.

В декабре прошлого года он рассказал, что снайперская винтовка Чукавина и ППК-20 уже поставляются в зону проведения специальной военной операции.