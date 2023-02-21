«Калашников» сообщил о серийных поставках нового пистолета-пулемета

Президент ГК «Калашников» Лушников сообщил о начале серийных поставок ППК-20

Концерн «Калашников» начал серийные поставки пистолета-пулемета Калашникова ППК-20. Об этом президент группы компаний (ГК) Алан Лушников сообщил ТАСС на выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ).

«В настоящее время ведутся работы по принятию ППК-20 на вооружение и одновременно осуществляются серийные поставки в интересах заказчика», — сказал он.

Лушников отметил, что важной особенностью ППК-20 является возможность ведения огня в автоматическом и одиночном режимах с использованием прибора малошумной и беспламенной стрельбы. Также пистолет-пулемет получил телескопический приклад из ударопрочного полимера и ударно-спусковой механизм с двухсторонним переводчиком-предохранителем. ППК-20 оснащен диоптрическим прицелом с прицельной дальностью 200 метров.

В январе концерн «Калашников» сообщил о рекордном объеме производства оружия за последние 20 лет. В 2022 году концерн освоил производство ППК-20 и автомата АК-19 под патрон 5,56 миллиметра.

В декабре Алан Лушников рассказал, что снайперская винтовка Чукавина и ППК-20 уже поставляются в зону проведения специальной военной операции на Украине. «Калашников» изучает опыт использования оружия.

