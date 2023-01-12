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14:24, 12 января 2023Наука и техника

«Калашников» сообщил о рекордном объеме производства оружия

«Калашников» сообщил о рекордном объеме производства оружия за последние 20 лет

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Концерн «Калашников» нарастил объемы производства оружия в 2022 году, показав рекордный результат за последние 20 лет. Об итогах деятельности концерна за прошлый год сообщили в пресс-службе «Калашникова».

Отмечается, что выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40 процентов превысил итоги 2021 года. Также в 2022 году концерн выполнил 45 контрактов в рамках гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества и организовал лицензионное производство по одному контракту.

В прошлом году «Калашников» освоил на оружейном производстве новые изделия, включая автомат АК-19 под патрон калибра 5,56 миллиметра и пистолет-пулемет Калашникова ППК-20.

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11 декабря 2022

В декабре концерн «Калашников» сообщил о поставке силовым структурам России партии модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М, разработанных специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

В том же месяце концерн завершил освоение серийного производства автоматов АК-19 под патрон калибра НАТО 5,56 на 45 миллиметров и АК-15, которые используют патрон калибра 7,62 на 39 миллиметров.

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Даниил Иринин
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