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06:30, 27 декабря 2022Наука и техника

Российским спецподразделениям поставили партию пистолетов-пулеметов СР2М

ЦНИИточмаш поставил спецподразделениям правоохранительных структур пистолеты-пулеметы СР2М

Фото: «Калашников»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») поставил силовым структурам России партию модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (Концерн «Калашников») выполнил контракт на поставку в спецподразделения правоохранительных структур России партии пистолетов-пулеметов СР2М», — говорится в сообщении.

Пистолет-пулемет СР2М разработали специалисты ЦНИИточмаш в начале 2000-х годов, а в 2004 году его приняли на вооружение спецподразделений ФСБ. 9-миллиметровый СР2М может поражать противников в средствах индивидуальной защиты второго класса и небронированную технику на дальности до 200 метров.

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Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что опыт использования пистолета-пулемета Калашникова (ППК-20) и снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которые поставляют в зону проведения спецоперации на Украине, изучают.

В октябре РИА Новости, ссылаясь на источник, писало, что серийное производство новейших пистолетов 6П72 «Удав» начнется в 2023 году.

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Даниил Иринин
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