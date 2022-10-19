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12:26, 19 октября 2022Наука и техника

Раскрыты сроки начала серийного производства российских «Удавов»

Источник РИА Новости: серийное производство пистолетов бП72 «Удав» начнется в 2023 году

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Серийное производство новейших российских самозарядных пистолетов бП72 «Удав» на Ижевском механическом заводе стартует в начале 2023 года. Этот срок РИА Новости раскрыл информированный источник.

«Уже сейчас специалисты предприятия-разработчика данного оружия из Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) выехали в Ижевск для организации авторского надзора, вся необходимая конструкторская документация передана заводу», — сказал собеседник.

По его словам, с 2019 года российская армия получила три установочные партии бП72 «Удав», которые официально еще не приняты на вооружение.

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«Подобные прецеденты в нашей истории уже неоднократно случались. Так, например, самоходная артиллерийская установка "Нона" была обкатана советской армией в Афганистане и лишь потом официально принята на вооружение», — отметил источник.

В августе ТАСС со ссылкой на ЦНИИТОЧМАШ сообщило об отправке в российские войска третьей партии самозарядных пистолетов 6П72 «Удав».

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Иван Потапов
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