Третью партию пистолетов «Удав» подготовили для отправки в войска

ЦНИИточмаш подготовил третью серию пистолетов 6П72 «Удав» для отправки в войска России

Центральный НИИ точного машиностроение (ЦНИИточмаш) подготовил третью партию самозарядных пистолетов 6П72 «Удав» для отправки в российские войска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИИ.

С 2020 года ЦНИИточмаш поставил Вооруженным силам России первые две промышленные партии пистолетов 6П72 и сейчас ведутся работы по третьей установочной серии «Удавов». Однако в институте уточнили, что документы о принятии новой партии пистолетов на вооружение пока не подписаны.

Девятимиллиметровый самозарядный пистолет 6П72 «Удав» создали в качестве замены пистолета Макарова. Дальность стрельбы пистолета достигает 100 метров. Также оружие позволяет пробивать бронежилеты и каски второго класса на дистанции до 75 метров. В 2019 году российским военным поставили первую партию новых пистолетов для опытной эксплуатации.

В 2023 году планируется начать поставки пистолета в специальной комплектации с глушителем со сменным теплопоглощающим модулем. Для работы с прибором бесшумной стрельбы разработали специальный дозвуковой боеприпас калибра 9 на 21 миллиметр. Также пистолет может использовать новый боеприпас повышенной пробиваемости.