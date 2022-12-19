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20:32, 19 декабря 2022Наука и техника

«Калашников» освоил серийное производство автоматов под патрон НАТО

«Калашников» освоил серийное производство автоматов АК-19 под патрон НАТО и АК-15

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Концерн «Калашников» завершил освоение серийного производства автоматов АК-19 под патрон калибра НАТО 5,56 на 45 миллиметров и АК-15, которые используют патрон калибра 7,62 на 39 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что работы ведут «в интересах различных заказчиков».

АК-15 и АК-19 созданы на базе автомата АК-12, который выпускают серийно с 2018 года. Новые автоматы отличаются от моделей предыдущих поколений повышенной точностью и кучностью стрельбы, а также продуманной эргономикой.

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В сентябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что автомат АК-19 вызывает интерес у иностранных заказчиков. Модель, которая входит в пятое поколение автоматов Калашникова, представили на форуме «Армия-2020».

В феврале в пресс-службе «Калашникова» сообщили о выпуске в ускоренном режиме крупной партии автоматов в интересах заказчика из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Даниил Иринин
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