В России выпустили партию автоматов для заказчика из АТР

В России выпустили крупную партию стрелкового оружия в интересах иностранного заказчика. Группа компаний (ГК) «Калашников» выпустила партию автоматов для заказчика из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщили в пресс-службе «Калашникова», передает ТАСС.

«Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО "Концерн Калашников" в интересах иностранного заказчика из стран АТР по контракту, заключенному АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех")», — сообщили в ГК.

В пресс-службе отметили, что в 2021 году выпуск экспортной продукции военного назначения вырос более чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Высокоточное оружие, автоматы серии «Ратник», автоматы сотой и двухсотой серии вошли в число основных наименований экспортной продукции «Калашникова».

Ранее стало известно, что барражирующий боеприпас КУБ получил паспорт экспортного облика. Это позволит предлагать беспилотник разработки ZALA Aero (входит в ГК «Калашников») иностранным заказчикам.

В декабре Россия и Индия подписали контракт на поставку автоматов АК-203 индийского производства. Министерство обороны Индии получит 600 тысяч автоматов калибра 7,62 миллиметра.