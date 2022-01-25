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Российские дроны-камикадзе поставят на экспорт

Российские барражирующие боеприпасы КУБ позволили поставлять на экспорт

Фото: ZALA Aero Group

Барражирующий боеприпас КУБ получил паспорт экспортного облика. Это позволит поставлять российские дроны-камикадзе на экспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Калашников».

«Комплекс с управляемыми боеприпасами КУБ-Э получил паспорт экспортного облика, что позволяет продавать это изделие за рубеж. Группа компаний совместно с АО "Рособоронэкспорт" готова начать продвижение БПЛА КУБ на международный рынок, в том числе в ходе межправительственных комиссий и международных выставок», — отметили в группе компаний.

Также в «Калашникове» подчеркнули, что возможности барражирующего боеприпаса КУБ подтвердили в реальных условиях.

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Беспилотный аппарат разработали специалисты ZALA Aero (входит в ГК «Калашников»). Барражирующий боеприпас КУБ-БЛА, испытания которого завершились в 2021 году, может нести до трех килограммов полезной нагрузки. Продолжительность работы аппарата достигает 30 минут, а максимальная скорость КУБ БЛА составляет 130 километров в час.

В ноябре 2021 года группа компаний «Калашников» сообщила об испытаниях морской версии беспилотного аппарата КУБ-БЛА. Дрон-камикадзе можно использовать в составе роя, а габариты КУБ БЛА позволяют запускать аппарат с десантных катеров.

В том же месяце глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия выведет новые беспилотники на зарубежные рынки.

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Даниил Иринин
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