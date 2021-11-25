Российские беспилотники предложат иностранным заказчикам

Компания «Рособоронэкспорт» планирует вывести на зарубежный рынок новые модели беспилотников. Иностранным заказчикам предложат ударные аппараты и дроны-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Александра Михеева.

Глава «Рособоронэкспорта» отметил, что в 2021 году на внешний рынок вышел разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э», который заинтересовал иностранных заказчиков. Также зарубежным операторам передали более 50 беспилотников «Орлан-10Е». Михеев подчеркнул, что в ближайшее время на рынок выведут тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе.

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Ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что иностранных заказчиков заинтересовали беспилотники «Орион-Э». Он отметил, что представители стран ближнего и дальнего зарубежья прислали заявки на «Орион-Э» с ракетами «Вихрь-М».

В сентябре генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал о системе спутниковой связи беспилотника «Орион-Э». По его словам, спутниковый терминал позволит аппарату передавать информацию в любую точку.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сравнил «Орион-Э» с турецким беспилотником Bayraktar TB2. Он отметил, что аппараты относятся к одному классу.