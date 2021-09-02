Российского «одноклассника» Bayraktar TB2 улучшили

Российский беспилотник «Орион-Э» улучшили. «Одноклассник» турецкого Bayraktar TB2 получил спутниковую связь, которая увеличила радиус применения аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора АО «Кронштадт» Сергея Богатикова.

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Модернизированный БПЛА «Орион-Э» с системой спутниковой связи представили в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021». По словам Богатикова, модернизация «Орион-Э» позволит получать информацию с аппарата «в любой точке мира по необходимости».

Спутниковый терминал позволяет не только передавать данные, но и управлять беспилотником, добавил Богатиков. Управление «Орион-Э» осуществляется по радиоканалу на дальности до 250 километров.

Экспортная версия «Орион-Э» предлагается в разведывательном варианте. БПЛА для российских военных также может выполнять ударные функции. На точках подвески БПЛА может нести корректируемые, управляемые и свободнопадающие бомбы, а также управляемые ракеты.

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев назвал российский «Орион-Э» «одноклассником» турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Представитель «Ростеха» добавил, что российской разработкой заинтересовались иностранные заказчики.