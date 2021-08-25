Российские беспилотники смогут тушить лесные пожары

Российское АО «Кронштадт» планирует приспособить свои беспилотники для пожаротушения. Компания ведет переговоры с МЧС об использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Кронштадта» Сергея Богатикова.

Сейчас БПЛА вертолетного типа используются для экспериментальной доставки грузов. Параллельно «Кронштадт» совместно с МЧС прорабатывает возможность использования БПЛА для пожаротушения, — отметил Богатиков.

Аппараты, которые смогут тушить пожары, готовы к испытаниям. Теперь разработчики БПЛА и спасатели прорабатывают методы применения пожарных беспилотников. После этого «Кронштадт» выпустит партию машин, необходимую для испытаний.

Аппараты получат пункт управления, который позволит управлять БПЛА самолетного и вертолетного типа. Так, беспилотники «Орион-Э» смогут осуществлять мониторинг участка, и направлять авиацию к месту пожара. Кроме того «Орион-Э» может использоваться в качестве ретранслятора, который увеличит радиус действия беспилотного вертолета, — пояснил Богатиков.

Беспилотник для пожаротушения разработан специалистами научно-производственного предприятия «Стрела» (входит в ГК «Кронштадт»). БПЛА построен по вертолетному типу, что позволяет ему зависать, и осуществлять взлет и посадку в любом месте, где есть ровная площадка. Беспилотный вертолет взлетной массой в 450 килограммов несет систему сброса, работающую по принципу порошкового огнетушителя.

