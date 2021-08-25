Минобороны утвердило облик российских дронов-камикадзе

Министерство обороны России утвердило техническое задание на дроны-камикадзе «Ланцет», передает РИА Новости со ссылкой на источники в группе компаний «Калашников».

Аппараты разработаны компанией ZALA AERO. Данный класс оружия может находиться в воздухе до 30 минут, а также нести поражающую боевую часть весом до трех килограммов. В случае обнаружения цели дрон поражает объект, при этом полностью уничтожаясь сам. Уточняется, что испытания беспилотников начнутся в конце 2021 года. Как подчеркнули источники агентства, опытные образцы были доработаны с учетом опыта их применения.

В апреле этого года было опубликовано видео боевого применения российского ударного беспилотника «Ланцет-3». Боевой дрон с десятью килограммами взрывчатки уничтожил пулеметную точку террористов в Сирии.