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Удар российского дрона-камикадзе по боевикам в Идлибе попал на видео

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Боевое применение российского ударного беспилотника «Ланцет-3», производства компании ZALA AERO Group, который также называют дроном-камикадзе, показали на видео. Отрывок репортажа журналиста Александра Рогаткина о российских разработках в области БПЛА опубликован на сайте vesti.ru.

На кадрах видно, как боевой дрон с десятью килограммами взрывчатки стартует в районе сирийского Идлиба в зоне действия запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Дрон летит в сопровождении беспилотника-разведчика, который, как утверждается, вычислил автомобиль с командирами боевиков, и бьет в цель.

На следующих кадрах «Ланцет-3» уничтожает пулеметную точку террористов.

Отмечается, что ударные дроны используются в Сирии уже несколько лет, однако раньше применение этого российского оружия было засекречено.

В июне 2019 года «Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что «ZALA Ланцет» включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания необходимой инфраструктуры.

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