В России решили создать летающие роем реактивные беспилотники

Для Воздушно-космических сил (ВКС) России решили создать многоцелевой беспилотный комплекс «Молния», состоящий из нескольких реактивных дронов, запускаемых роем с самолета-носителя. Об этом РИА Новости рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он пояснил, что рой станет эффективным средством для прорыва ПВО противника или в качестве инструмента радиоэлектронной борьбы. Кроме того, допускается вариант использования беспилотников как разведчиков-целеуказателей или высокоточных управляемых снарядов.

Беспилотники «Молнии» будут изготовлены в форм-факторе крылатой ракеты и длиной до полутора метров. Это позволит запускать их как с боевых, так и с военно-транспортных самолетов, а также с ударных дронов типа С-70 «Охотник».

Ранее сообщалось, что Минобороны России планирует на две-три эскадрильи истребителей пятого поколения Су-57 создавать одну с их ведомыми — тяжелыми ударно-разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) С-70 «Охотник». Истребители и БПЛА «начнут действовать совместно, используя новую тактику и возможности элементов искусственного интеллекта». Позже летчик-испытатель Евгений Фролов рассказал, что «Охотник» может поражать цели по команде с борта истребителя Су-57, при этом пилоту не нужно говорить что-либо для того, чтобы отдать команду беспилотнику. Возможности Су-57 позволяют ему самостоятельно определять, кому какую цель назначить, и дрон наносит удар.