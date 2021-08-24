«Алмаз-Антей» испытал беспилотник с дробовиком

Дрон-перехватчик «Кречет», оснащенный дробовиком 12 калибра, успешно прошел полигонные испытания. Разработка АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”» предназначена для уничтожения малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора ведомства Павла Созинова.

По его словам, дрон показал хорошие результаты в ходе испытаний на полигоне. «"Кречет" может успешно перехватывать цели», — отметил Созинов. Он добавил, что главным преимуществом дрона является доступность — для перехвата достаточно одного патрона распространенного калибра.

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В настоящее время концепция перехватчика с ружьем отрабатывается на экспериментальных образцах. «В дальнейшем «Алмаз-Антей» планирует завершить разработку полноценного комплекса, который может заинтересовать иностранных заказчиков», — добавил представитель концерна.

Целью «Кречета» являются БПЛА массой до 30 килограммов. Подобные аппараты нецелесообразно сбивать зенитными ракетами из-за сложности обнаружения малогабаритной цели и несопоставимой стоимости ракеты-перехватчика.

Беспилотник-перехватчик работает по полетному заданию, подготовленному наземной системой управления. Она готовит запуск беспилотника, и затем «Кречет» летит к цели для ее идентификации. После этого система управления выводит БПЛА на линию выстрела, что позволяет направить максимальную область разлета заряда на беспилотник-нарушитель. Такие операции система производит автоматически, и оператору достаточно только контролировать процесс перехвата.

