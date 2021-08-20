Турция создаст уничтожающий субмарины беспилотник

Верфь Ares, расположенная в Турции, создаст уничтожающий субмарины беспилотник. Об этом генеральный директор верфи Утку Аланч заявил в пятницу в ходе выставки IDEF-2021 в Стамбуле, — передает Daily Sabah.

Беспилотное противолодочное средство (Anti-submarine warfare — ASW) сможет дополнить другие беспилотные корабли Ares, первым из которых стал ULAQ AUSV. «Наш проект беспилотного противолодочного боевого катера завершен. Мы делаем все возможное, чтобы представить его в 2021 году», — заявил Утку Аланч в интервью агентству «Анадолу».

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По словам представителя Ares, противолодочный беспилотник будет производиться совместно с компанией Mateksan Defense. Девяносто процентов агрегатов, использующихся в производстве беспилотника произведены в Турции — в том числе, системы вооружения, — подчеркнул Аланч.

Представитель Ares отметил, что после начала серийного производства верфь может выпускать до пятидесяти беспилотных транспортных средств в год. Изначально продукция разработана для нужд турецких сил безопасности, но в будущем планируется экспорт беспилотников.

Напомним, беспилотник ULAQ USV обладает дальностью автономного плавания до 400 километров, а максимальная скорость составляет 65 километров в час. Корабль получил систему наблюдения с дневным и ночным каналом, а также модуль зашифрованной связи.

Вооружение ULAQ USV состоит из пусковой установки с четырьмя ракетами Cirit, и двумя противотанковыми ракетами большой дальности L-UMTAS. Автономный аппарат с дистанционным управлением может использоваться для разведки, конвойных миссий, и охраны стратегических объектов.