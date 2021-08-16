Оценена помощь союзников Украины в создании «москитного флота»

Украина по-прежнему держит курс на создание «москитного флота», состоящего из быстроходных и маневренных малых боевых кораблей, и в этом ей активно помогают союзники, в том числе страны-члены НАТО, причем некоторые из них делают это бесплатно, пишет американский журнал The National Interest.

Оценивая нынешнее состояние украинского флота, издание указывает, что единственным значимым военным кораблем из оставшихся в распоряжении Киева является противолодочный фрегат «Гетман Сагайдачный». Кроме того, упоминается ракетный катер P153 «Прилуки», десантный корабль «Юрий Олефиренко», тральщик, а также небольшие патрульные катера, катера и вспомогательное оборудование.

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Согласно информации издания, в составе морской авиации страны осталось несколько транспортных самолетов, восемь противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ми-14 и Ка-27, а также два гидросамолета Бе-12. При этом сухопутные силы ВМФ в последние годы расширились.

Указывается, что союзники Киева оказывают ему активную поддержку в формировании флота. В частности, США уже передали три из пяти патрульных катеров класса «Остров». По данным источников Defense news, Вашингтон прорабатывает возможность предоставления стране более тяжелого вооружения.

Кроме того, Госдеп США одобрил продажу Киеву до 16 патрульных катеров Mark VI за 600 миллионов долларов. Уточняется, что восемь из них уже были переданы в рамках пакетов военной помощи США. Также известно и о предложении Вашингтона передать союзнику списанные фрегаты класса Oliver Hazard Perry. Отмечается, что этот жест, похоже, не поддержали в Киеве — эксперты полагают, что все дело в том, что переоборудование и эксплуатация таких кораблей достаточно затратны.

Великобритания также следит за ситуацией и в 2020 году подписала с Киевом меморандум о предоставлении десятилетнего кредита в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов (1,73 миллиарда долларов) для оплаты строительства восьми 580-тонных быстроходных ударных катеров. Предполагается, что строительство начнется в 2022-2024 годах, однако статус сделки пока неизвестен.

Вместе с тем Лондон принял решение передать стране два выведенных из эксплуатации тральщика класса «Сандаун».

Турция также внесла свой вклад — вместе с Киевом Анкара строит два корвета класса Ada в рамках сделки на 265 миллионов долларов. Кроме того, республика обязалась экспортировать до 48 боевых беспилотников TB2 Bayraktar.

Указывается, что Украина также занимается разработкой отечественных проектов. В этой связи упоминается крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун», корабль «Симферополь», оснащенный специальным оборудованием для наблюдения за российской военной деятельностью в Черном море.

Издание отмечает, что основной задачей «москитного флота» Украины будет патрулирование, перехват и сопровождение для отражения угроз, а также поддержка операций сухопутных войск там, где это осуществимо.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что к 2022 году страна при помощи США и Великобритании получит собственный «москитный флот», состоящий из быстроходных и маневренных малых боевых кораблей. По мнению военного, сейчас республика не располагает необходимым оружием для отражения морского вторжения со стороны России, однако уже в следующем году получит от союзников несколько малых кораблей с современными противокорабельными ракетами и средствами радиоэлектронной борьбы.