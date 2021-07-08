На Украине рассказали о создании «москитного флота» для противостояния России

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что к 2022 году страна при помощи США и Великобритании получит собственный «москитный флот», состоящий из быстроходных и маневренных малых боевых кораблей. Его цитирует издание «Украинская правда».

По мнению военного, сейчас республика не располагает необходимым оружием для отражения морского вторжения со стороны России, однако уже в следующем году получит от союзников несколько малых кораблей с современными противокорабельными ракетами и средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом министр подчеркнул, что в полной мере этого не будет достаточно и страна также сделает ставку на размещение противокорабельных ракет на берегу, боевые вертолеты и более крупные суда. «Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции», — сказал Таран.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский официально объявил о принятии на вооружение берегового ракетного комплекса «Нептун», который «позволит достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей». Он также указал, что вскоре республика получит от Турции ударные беспилотники Bayraktar-ТВ2, которые уже есть на вооружении украинской армии, а к 2023 году Анкара построит для Киева корвет.