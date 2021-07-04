Зеленский увидел связь между Днем ВМС Украины и Днем Независимости США

Президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross, участвующий в военных учениях Sea Breeze-2021 в Черном море. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Главу государства ознакомили с оборудованием и вооружением корабля. При этом Зеленского сопровождал командующий 6-го флота ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк.

Зеленский в ходе визита заявил, что считает символичным то, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День Независимости США. «Эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что комплекс «Нептун» украинского производства официально принят на вооружение Военно-морских сил страны. По его словам, новый береговой ракетный комплекс «позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей».

Также украинский лидер рассказал, что Украина получит от Турции ударные беспилотники Bayraktar-ТВ2, которые уже есть на вооружении украинской армии. Кроме того, Анкара к 2023 году построит для Киева корвет.

Учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в Черном море и продолжатся вплоть до 10 июля. В них задействованы порядка пяти тысяч военных и более 30 кораблей от разных стран. Участниками военного мероприятия являются Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и остальные страны-партнеры.