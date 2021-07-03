Самолеты ВМФ России пролетели рядом с американским эсминцем в Черном море

Самолеты Военно-морского флота (ВМФ) России пролетели рядом с ракетным эсминцем Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross в Черном море. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах запечатлен полет двух российских самолетов над Черным морем.

Ранее сообщалось, что американский эсминец Ross типа Arleigh Burke в ночь на 30 июня «телепортировался» из порта Одессы (Украина) к побережью Крыма (Россия). Американское издание отмечает, что данные сайтов MarineTraffic и VesselFinder, отслеживающих перемещения кораблей, показывают, что на некоторое время эсминец оказался на расстоянии около девяти километров от побережья полуострова, тогда как камеры наблюдения, установленные в украинском порту, демонстрируют, что Ross не покидал Одессу.

Учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в Черном море и продолжатся вплоть до 10 июля. В них задействованы порядка пяти тысяч военных и более 30 кораблей от разных стран. Участниками военного мероприятия являются Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и остальные страны-партнеры.