Российский флот проследит за кораблями НАТО в Черном море

Черноморский флот России будет следить за действиями кораблей НАТО и других стран-участниц военных учений Sea Breeze. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей объединенных военно-морских сил НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze-2021», — говорится в заявлении ведомства.

Ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в северо-западной части Черного моря. Участники будут отрабатывать боевые действия на море, на суше, в воздухе, а также проведут высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу с противником. Российская делегация в ходе переговоров по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене подчеркнула масштабность и агрессивность Sea Breezе, не способствующие безопасности в регионе.

Для подготовки к маневрам в Черном море 26 июня в его воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Sea Breeze-2021 продолжатся до 10 июля. В них задействованы около пяти тысяч военных и более 30 кораблей разных стран, среди которых организаторы — Украина и США, и гости — Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и другие.