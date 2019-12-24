Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США. Об этом на своей странице в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ, сопроводив свой пост фотоколлажем для визуализации.

Согласно информации ВСУ, испытания прошли 23 декабря. Тогда два фронтовых бомбардировщика Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 совершили над Черным морем маневр, который считается типичным для авиационного удара крылатыми ракетами, после чего вернулись на аэродром.

В ВСУ утверждают, что, по данным украинской разведки, целью российской авиации был ракетный эсминец США «Росс» (USS Ross), который на тот момент направлялся в порт Одессы. В ведомстве считают, что таким маневром Россия пытается оказать влияние на страны Запада, в том числе те, которые ввели в отношении Москвы экономические санкции. Также в ВСУ пожаловались на то, что Россия «фактически "приватизировала" акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений».

Американский ракетный эсминец «Росс» вошел в Одесский морской порт 24 декабря. Корабль вооружен артиллерийскими и ракетными установками, экипаж составляют 337 моряков. Сколько дней корабль проведет в Одессе, не уточняется.

30 октября сообщалось, что в НАТО намерены увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, поскольку он имеет стратегическое значение для альянса. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, присутствие кораблей Североатлантического альянса в Одессе является подтверждением важности Черного моря для НАТО, а также демонстрирует поддержку Украине.

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