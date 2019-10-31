Украина захотела объединиться с НАТО в Черном море

Украина будет стремиться стать неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Украины.

По словам Загороднюка, для Киева важно поддерживать высокий уровень сотрудничества и обмениваться информацией с НАТО. Он отметил, что это необходимо для безопасности как на Украине, так и в регионе. При этом глава оборонного ведомства проинформировал иностранную делегацию о ситуации в Донбассе.

«До оккупации Крыма Россией Черноморский регион был зоной стабильности. Однако сейчас мы наблюдаем значительное нарушение международного морского права в Черном море и значительную его милитаризацию. Все это вызывает ряд проблем с коммерческим судоходством и доступом к определенным зонам», — сказал Загороднюк.

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Он отметил, что украинские власти будут привлекать внимание международного сообщества к таким случаям. По словам Загороднюка, это связано с тем, что действия России в Черном море являются «проблемой не только для Украины и стран региона, но также носят международный характер».

30 октября сообщалось, что НАТО намерено увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, так как он имеет стратегическое значение. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, присутствие кораблей Североатлантического альянса в Одессе является подтверждением важности Черного моря для организации, а также демонстрирует поддержку Украине.

Ранее в октябре американский исследовательский центр RAND опубликовал доклад, где написано, что Россию необходимо сдерживать в Черноморском регионе, так как она модернизировала свой флот. В частности, для обозначенных целей по сдерживанию авторы предлагают разместить в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны (ПВО) и расширить учения НАТО.

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