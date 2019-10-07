В США придумали план сдерживания России в Черном море

Россию необходимо сдерживать в Черноморском регионе, так как она модернизировала свой флот. Соответствующий доклад выпустил американский исследовательский центр RAND.

В частности, для обозначенных целей авторы предлагают разместить в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и расширить учения НАТО. Кроме того, звучит призыв помогать обороне Украины и Грузии.

С 1 по 12 июля в Черном море прошли учения НАТО Sea Breeze-2019. В маневрах были задействованы 19 стран. В это же время маневры провели и российские военные.

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