Американский генерал обвинил Россию в блокировке черноморских учений НАТО

Россия препятствует проведению учебных маневров НАТО в Черном море. Об этом в интервью изданию «Сегодня» рассказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

По его словам, как только альянс объявляют места для проведения учений в регионе, Россия сразу закрывает к ним проходы. «Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — заявил он.

Ходжес отметил, что альянсу необходимо наращивать свои силы в Черноморском регионе для больших возможностей по обеспечению свободы судоходства, защите НАТО, а также для сдерживания России от агрессивных действий. Украине же необходимо, в частности, где-то раздобыть надводные и подводные беспилотники. «Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого», — резюмировал он.

С 1 по 12 июля в Черном море прошли учения НАТО Sea Breeze-2019. В маневрах были задействованы 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. Российский МИД назвал их проведение «опасной идеей». Одновременно с Sea Breeze российские военные также провели плановые учения в Черном море. В мероприятии были задействованы около 10 кораблей, в том числе большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников».

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