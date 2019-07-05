Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО

Российские военные начали плановые учения в Черном море одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает РИА Новости.

В мероприятии задействованы около 10 кораблей, в том числе большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников». Экипажи отрабатывают маневры и сложные строи. Завершатся учения ракетными и артиллерийскими стрельбами на полигонах боевой подготовки Черноморского флота.

В пресс-службе добавили, что российские военные также продолжают следить за деятельностью НАТО в Черном море.

1 июля сообщалось Черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019. Они проводятся с 1 по 12 июля в том числе на территории Украины. В маневрах задействованы 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. Российский МИД назвал их проведение «опасной идеей».

На предыдущих учениях НАТО BALTOPS-2019 в Балтийском море Россия также отслеживала корабли альянса.

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