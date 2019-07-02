Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»

Необходимо помнить, что противоречия с НАТО носят принципиальный характер, каким бы образом ни складывались отношения с альянсом. Таким мнением во вторник, 2 июля, поделился замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

«Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ [Договора о коллективной безопасности] подконтрольные Западу режимы», — заявил он.

По словам собеседника издания, одним из способов в таком случае могут выступать, в том числе, «цветные революции».

Нургалиев также подчеркнул, что сотрудничество третьих стран с Североатлантическим блоком всегда имеет «антироссийскую составляющую». «Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по организации», — добавил он.

Материалы по теме НАТО много не бывает Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России

Договор о коллективной безопасности, или Ташкентский договор, был подписан в 1992 году Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном, Белоруссия подписала его позже. Целью деятельности организации является укрепление международного мира, безопасности и стабильности, а также защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!