В НАТО рассказали о ядерных ракетах в Европе и мерах против России

Страны НАТО согласовали меры, которые готовы применить в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

По его словам, блок не собирается имитировать действия России, потому что не хочет новой гонки вооружений. «У нас нет намерения размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками», — сказал он.

В этой связи меры НАТО не будут зеркальными и останутся оборонительными. Они могут включать в себя учения, активизацию разведки, развитие системы воздушной и противоракетной обороны и обычных видов вооружений, подчеркнул генсек. Союзники также остаются привержены разоружению и нераспространению ядерного оружия, добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что у НАТО есть «широкий набор потенциальных мер», которые будут приняты в ответ на прекращение выполнения Россией условий ДРСМД. Он добавил, что использовать их не будут до 2 августа.

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26 июня Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия страны в ДРСМД, инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Приостановка выполнения Москвой положений договора стала зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа российскую сторону. Россия отвергает все обвинения, а также заявляет о недопустимости голословных утверждений.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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